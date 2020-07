De 'Rijkste Belgen' in het voetbal: Coucke, Gheysens en Verhaeghe pompen tientallen miljoenen in hun club

Ondernemers met héél veel geld en ze zien wel iets in een Belgische voetbalclub. Ze worden steeds talrijker binnen het wereldje. Maar de drie zwaargewichten zijn toch wel Marc Coucke, Bart Verhaeghe en Paul Gheysens. Die laatste pompte recent nog maar eens enkele miljoenen in Antwerp.

Het mag iets kosten om een club rendabel te maken. Vraag het maar aan Bart Verhaeghe. Club Brugge is momenteel volledig zelfbedruipend, maar dat was niet zo toen hij er in 2012 aan begon. Hij zou er in totaal zo'n 60 miljoen euro in geïnvesteerd hebben om Club de professionele werking te kunnen geven die het vandaag de dag heeft.

Plaatsen 38 en 57

Paul Gheysens heeft - zoals vandaag bekend werd - nog eens vijf miljoen in Antwerp gepompt. Voor hoeveel hij de club precies heeft overgenomen is niet bekend, maar intussen heeft hij ook al voor meer dan 20 miljoen kapitaalsverhogingen doorgevoerd. Dat moet ook wil Antwerp blijven groeien en straks zelfbedruipend worden. Eens het stadion helemaal af is moeten de inkomsten ook volgen en zouden die kapitaalsinjecties niet meer nodig zijn.

Maar het kan ervan af. Op de lijst van 'Rijkste Belgen' staat de familie Gheysens op plaats 38 met een vermogen van meer dan 765 miljoen euro. Bart Verhaeghe bekleedt plaats 57 met ongeveer 416 miljoen euro.

Anderlecht, waar de 'Rijkste Belg' zich thuisvoelt

En dan hebben we nog Anderlecht, waar miljonairs en miljardairs zich thuisvoelen. Maar het is toch vooral Marc Coucke die de portefeuille heeft moeten opentrekken, ondanks de aanwezigheid van de 'Rijkste Belg' van het land: Alexandre Van Damme. De geheimzinnige miljardair en gekend van AB InBev, heeft een geschat vermogen van 17 miljard (!) euro. Maar aangezien hij een minderheidsaandeelhouder (5 procent) is bij Anderlecht heeft hij ook niet de neiging er zijn miljoenen jaarlijks in te pompen.

Er loopt trouwens ook nog een hooggeplaatste op de lijst rond: Joris Ide, geschat vermogen van 351 miljoen en plaats 65 op de lijst van Rijkste Belgen. De zakenpartner van Marc Coucke volgt zijn vriend meestal wel. Maar het is Coucke (plaats 26 en net iets meer dan een miljard waard) die de kluiten moet bovenhalen.

Met de aankoop bijgerekend zou hij intussen al zo'n 125 miljoen aan Anderlecht besteed hebben. Geld dat hij voor een groot deel ook zou laten vallen als hij 40 miljoen schulden omzet in kapitaal. Tja, mensen met veel geld doen gekke dingen...