Engels jeugdinternational en zoon van gewezen Manchester City-speler traint mee bij Anderlecht

Dat Vincent Kompany nog goede contacten heeft binnen Manchester City en het Engelse voetbal heeft zijn vruchten afgeworpen.

De 16-jarige Joshua Ireland traint voorlopig mee bij Anderlecht. Ireland staat in Engeland gekend als een groot talent en is tevens jeugdinternational. Het voorbije seizoen was hij actief voor de U18 van Stoke City.

De 16-jarige Ireland is de zoon van Stephen Ireland, zelf nog maar 33 jaar oud. Ireland is een oud-ploegmaat van Vincent Kompany. De twee speelden twee seizoenen samen bij Manchester City.