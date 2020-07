Jacky Munaron: "Bij Club Brugge zie je alle oud-spelers nog, bij Anderlecht worden we in een hoekje van het stadion geduwd"

Jacky Munaron zijn carrière als keeperstrainer zit er waarschijnlijk zo goed als op. De oud-speler van Anderlecht is nog een graag geziene gast op de club, maar zou toch graag zien dat de club wat meer moeite steekt in haar ex-spelers.

In een interview met Het Nieuwsblad geeft Munaron aan dat hij minder op de club komt. "Ik ben er nog drie keer geweest. Voor een reünie van de ploeg die Europacup II won in 1976, en voor een reünie van de ploeg die Manchester United had geklopt. Met Jan Koller, Radzinski, Vanderhaeghe... We zaten daar in een hoek van het stadion, aan de cornervlag, Koller helemaal dubbel geplooid. Dat trok op niets. Vorig jaar ging ik nog eens de aftrap geven, met Morten Olsen."

"Bij Club Brugge zie je nog regelmatig oud-spelers in de tribune. Lambert, Broos, Cools... ze hebben allemaal hun zitje. Ik vraag geen etentje in de Saint-Guidon. Gewoon geen plekje aan de cornervlag", hoopt Munaron op meer monumentenzorg.

Munaron merkt op dat hij niet de enige oud-speler is die in vreemde omstandigheden is moeten vertrekken bij Anderlecht. "Van Himst is er niet in de beste verstandhouding vertrokken, Rensenbrink kreeg geen afscheid. Waarom moest het altijd zo zijn?"