De prognose van de redactie: KV Oostende is één groot vraagteken momenteel

Ondanks de onduidelijkheid die er nog heerst en het feit dat de meeste ploegen nog altijd heel wat transfers moeten doen, gaan we toch al de prognoses voor volgend seizoen aftrappen. Vandaag beginnen we met KV Oostende, dat volgens onze redactie straks weer tegen degradatie moet vechten.

Prognose

Schiet ons niet neer als straks blijkt dat Oostende veel sterker voor de dag komt dan wat we nu verwachten. Er was immers redelijk wat onenigheid over wie er straks allemaal onderaan zal vertoeven. Maar omdat KVO straks met heel wat nobele onbekenden en jonge gasten die de competitie niet kennen aan de start zal staan, is de keuze dus mee op hen gevallen.

Sommige transfers hebben nog nooit in de hoogste klasse gespeeld. De 19-jarige centrale verdediger Frederik Jäkel bijvoorbeeld. En zo zijn er nog een paar op komst. Met Maxime D’Arpino zouden ze wel een patron binnengehaald hebben en de Fransman heeft al redelijk wat adelbrieven, maar hoe snel zal hij aangepast zijn aan de JPL? Zelfs spits Marko Kvasina is voorlopig nog een raadsel.

Opvallende transfers

De nieuwe sportief directeur, Gauthier Ganaye, heeft als taak gekregen jonge spelers te zoeken waar ze een meerwaarde op kunnen pakken. Doelman Guillaume Hubert (26) is momenteel de oudste van de zeven al aanwezige versterkingen. Arthur Theate, Théo Ndicka en Jäkel moeten in de toekomst doorverkocht worden met winst. De Schot Jack Hendry (25) en D'Arpino (24) passen ook in dat plaatje.

Sterke punten/Vraagtekens

Zoals eerder uitgelegd zal het wachten worden op de eerste wedstrijden om de sterkte van Oostende in te schatten. Er zal sowieso nog volk bijkomen en na een paar wedstrijden zullen we meer kunnen vertellen over de jongens die werden aangetrokken. Het grootste werk ligt bij trainer Alexander Blessin. De 47-jarige Duitser moet een heel nieuwe ploeg smeden en het allegaartje van nationaliteiten straks op elkaar afstemmen.