Waasland-Beveren bereidt verdere strijd voor en dekt zich juridisch al in voor komende stappen

Waasland-Beveren is uiteraard niet van plan om zich nu gewonnen te geven en de degradatie te aanvaarden. De club bereidt zich voor op een strijd tot het uiterste en heeft zich op juridisch vlak al op verschillende manieren ingedekt.

Zo schreef de club een brief naar de KBVB om hun verwondering uit te spreken dat er een kalender gemaakt is zonder hen in 1A, aangezien het BAS de degradatie niet correct vond. Ook de Pro League kreeg een brief waarin staat dat ze niet begrijpen hoe ze de beslissing van het BAS naast zich neer konden leggen.

Zo is de club ingedekt voor mogelijk volgende stappen. Dat die er gaan komen als er op 31 juli beslist wordt om de degradatie te herbevestigen, staat zo goed als vast. Waasland-Beveren moet dan binnen de twee dagen zich opnieuw tot het BAS wenden, dat dan tien dagen krijgt om een uitspraak te doen.

Uiteraard overlapt dat met de competitiestart. Daarna zijn de juridische mogelijkheden van de club trouwens nog niet uitgeput, want ze kunnen ook naar de burgerlijke rechtbank stappen. Dat houdt wel risico's in aangezien het bondsreglement zoiets verbiedt. Het zou trouwens ook maanden kunnen aanslepen.

Maar er is ook nog de FIFA waar de zaak aanhankelijk gemaakt kan worden. Ook die piste zou momenteel sterk overwogen worden. Daarvoor is er trouwens geen precedent te vinden en de uitkomst van wat de FIFA zou beslissen is niet te voorspellen.