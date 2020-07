Marco Kana, de natuurlijke opvolger van Vincent Kompany? "Kompany wees me al op ons gelijkaardig profiel

Een verdediger annex middenvelder die over een techniek en goed spelinzicht geniet, een natuurlijke leider, die ook nog eens verstandig blijkt te zijn naast het veld. De gelijkenissen tussen Marco Kana en Vincent Kompany zijn er zeker en vast.

Kana zette onlangs zijn handtekening onder een nieuw contract en kan dus zo nog even onder de vleugels van Kompany zich verder ontwikkelen bij Anderlecht. "Hij zegt me altijd dat het voor hem makkelijker was, omdat hij toen omringd werd door zoveel ervaren spelers. Dat is nu minder het geval, dus bouw ik wat zekerheid in."

"Maar elke dag leer ik bij van Kompany. Mijn mond valt nog vaak open als je hem een lange bal over 60 meter ziet trappen", haalt Kana de lofzang boven in Het Laatste Nieuws.

Marco Kana heeft heel wat weg van een jonge Kompany en heeft dus een duidelijk voorbeeld dat hij kan volgen. "De vergelijking met Kompany is een eer. Hij haalt dat zelf ook vaak aan. Al benadrukt hij dat ik mijn eigen pad moet creëren. Ik moet mijn eigen stijl ontwikkelen. Ik ben te jong om een herinnering te hebben aan de Kompany van bij Anderlecht, maar ik heb mij laten vertellen dat hij toen graag dribbelde."