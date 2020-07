Goalgetter Roeselare is vrije speler: "Het liefst van al blijf ik België, het is mijn tweede thuis geworden"

Saviour Godwin, de 'luxeinvaller' van Roeselare, is een vrije speler. Na vier seizoenen is het avontuur op Schiervelde voorbij voor de Nigeriaanse sneltrein. Een nieuwe club heeft hij vooralsnog niet, maar het liefst van al blijft hij ook volgend seizoen in België aan de slag.

Roeselare is overigens niet het eerste Belgische team van Godwin. In 2015-2016 zat hij bij KV Oostende, waar hij in de competitie en zelfs POI zes korte invalbeurten kreeg onder Yves Vanderhaeghe. Daarin vond hij een keer de weg naar de netten.

"Na het olympisch tornooi met Nigeria belandde ik dan bij Roeselare. Ik heb er een goede periode gekend, al was het het voorbije seizoen erg lastig", bekent Godwin aan Voetbalkrant.com.

En zo zit de 23-jarige flankaanvaller sinds kort zonder club. De transfermarkt komt traag op gang, maar de Nigeriaan maakt zich vooralsnog geen zorgen. "No stress! Ik heb veel vertrouwen in de mensen waarmee ik werk. Ik moet geduldig blijven. Maar natuurlijk wil wel erg graag voetballen. Het is als een kind die een koekje ziet he (lacht)..."

"België is mijn tweede thuis"

De toekomst van Saviour Godwin ligt hoogst waarschijnlijk in België. Hij belandde er in 2015 en heeft het hier erg naar zijn zin. "Het liefst van al blijf ik in België. Het is mijn tweede thuis geworden en ik hou van de Belgische mentaliteit! Bovendien ken ik het Belgisch voetbal intussen goed, waardoor ik niet echt zal moeten aanpassen aan de manier van spelen. Natuurlijk wil ik het liefst van al in 1A aan de slag! Hopelijk lukt me dat", aldus de ambitieuze Nigeriaan.

In afwachting van een nieuwe werkgever onderhoudt Saviour Godwin in zijn eentje zijn conditie. "Ideaal is dat niet, maar het moet gewoon! Ik train erg veel en hard. Ook vroeger trainde ik al vaak individueel, dus in dat opzicht is er niet veel veranderd voor mij", besluit de goedlachse Saviour Godwin.