Saviour Godwin, supersub tegen wil en dank bij Roeselare: "Statistieken bewijzen het ongelijk van de coach"

Saviour Godwin was afgelopen seizoen een van de weinig lichtpunten bij Roeselare. Desondanks moest de 23-jarige Nigeriaan zich erg vaak verzoenen met een rol als bankzitter. De aalvlugge flankaanvaller blikt in een gesprek met Voetbalkrant.com terug op het moeilijke seizoen van Roeselare.

De Nigeriaanse belofte-international heeft er een erg turbulent seizoen opzitten bij Roeselare, waar hij in 2016 belandde. De club kende financiële moeilijkheden en kreeg geen proflicentie voor volgend seizoen. "Heel jammer is dat voor Roeselare, zeker ook voor haar fans. Dit verdient niemand", aldus Godwin.

"Het was de voorbije jaren niet altijd gemakkelijk, maar dit seizoen was erg zwaar", zucht de Nigeriaan. "In het begin van de competitie hadden we nauwelijks spelers. En dan waren er nog die financiële moeilijkheden. Het was niet altijd evident om onder deze omstandigheden te werken..."

Supersub

Voor Saviour Godwin persoonlijk werd het, althans op basis van zijn cijfers, een goed seizoen. Zeven doelpunten en drie assists in een team dat onderin bengelt is verre van slecht. Zeker als je weet dat de Nigeriaan slechts in acht van de 25 competitiewedstrijden mocht beginnen aan de partij.

"Christophe Gamel vertelde me op training dat hij me vooral wilde gebruiken als invaller, om de wedstrijd open te breken", vertelt Godwin. "Maar net als alle voetballers wil ook ik altijd spelen. Ik garandeer je dat dat mentaal niet altijd gemakkelijk is geweest, maar ik ben steeds hard blijven werken."

"Zelfs al moest ik maar drie minuten invallen: ik deed er alles aan om belangrijk te zijn en het team te helpen. En mijn statistieken geven me gelijk. Ik werd voor het tweede seizoen op rij clubtopschutter", besluit Saviour Godwin, die momenteel nog zonder club zit.