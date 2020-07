Grootste titelkandidaat bekend? AA Gent wint oefenpot tegen Club Brugge

Club Brugge heeft in de aanloop naar de bekerfinale tegen Antwerp een oefenwedstrijd verloren tegen AA Gent. De nummer 1 en 2 uit de stand maakten er vooral in het eerste uur een mooie wedstrijd van.

Bij Club Brugge en AA Gent kwamen de eerste twee doelpunten van dezelfde spelers: Badji en Niangbo.

Badji zette Club Brugge op voorsprong na nog geen 10 minuten, maar enkele minuten later werd het al 1-1 via een strafschop van Niangbo. 'Erop en erover' dacht AA Gent, want net voor de rust bracht Niangbo de Buffalo's op voorsprong.

Net na de rust gingen de clubs op hetzelfde elan door. In de 48e minuut maakt Badji de gelijkmaker. Het leek lang op een gelijkspel uit te draaien, maar de jonkies deden het voor AA Gent. De 19-jarige Diedhiou bedient de 18-jarige Samoise die de bal voorbij Mignolet trapt. In de 89e minuut kreeg Club nog een penalty maar Schrijvers liet de kans op de 3-3 liggen.

Goudhaantje Jonathan David zat niet in de wedstrijdselectie.