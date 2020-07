Ivan De Witte duidelijk over Jonathan David: "Wij willen hem absoluut houden"

Wat met Jonathan David? De Canadese aanvaller wil graag naar Lille, maar AA Gent lijkt voorlopig moeilijk te doen over een transfer. Ivan De Witte heeft nu ook bij Sporza laten weten dat ze David absoluut willen houden.

Jonathan David gaf een interview bij l'Equipe. De Canadees vertelde dat hij graag naar Lille wil gaan deze zomer, maar AA Gent lijkt moeilijk te doen. David vindt dat het bestuur van de Belgische club weinig respect toont. U kan het HIER allemaal nog eens lezen.

Nu heeft Ivan De Witte, de voorzitter van AA Gent, zich uitgelaten over zijn goudhaantje. De Witte gaf een korte, maar duidelijke reactie bij Sporza. "We willen Jonathan David absoluut in Gent houden."