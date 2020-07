Zorgen voor Anderlecht na eerste - gewonnen - oefenmatch tegen Saint-Etienne: Kompany geblesseerd van het veld

Anderlecht heeft een goeie eerste veertig minuten gespeeld tegen Saint-Etienne, maar zakte daarna weg. Twee strafschoppen zorgden voor een 1-1-ruststand. In de slotfase bezorgde Roofe met een rake kopbal hen de winst. Maar erger: Kompany moest naar de kant met wat een liesblessure leek te zijn.

Anderlecht begon heel sterk aan de wedstrijd: zorgvuldig opbouwend van achteruit en gebruik makend van de snelle flanken. Dan was het vooral kijken naar Doku, want Bakkali - in de ploeg door een blessure bij Amuzu - is iets minder snel. Al schilderde hij wel een bal tegen de paal. Doku liet echter weer zien waarom de grootste ploegen van Europa hem in het oog houden. Met zijn startsnelheid liet hij de Franse verdediging afzien.

Het was wel na een infiltratie van Lokonga dat Anderlecht op voorsprong kwam. Na een fout ging de bal op de stip en Vlap stuurde de doelman de verkeerde kant uit. Paars-wit bleef geduldig bouwen, maar veel kansen kwamen daar niet uit voort. Iets over halfweg kwam Saint-Etienne op gelijke hoogte. Weer na een penalty na ongelukkig hands van Cobbaut.

Lies Kompany

Vlap kwam in de korte tweede helft het dichtst bij de winnende goal, maar zette naast. Saint-Etienne had wel de controle over de match na de pauze. In de slotfase kopte Roofe raak na een corner en bezorgde Anderlecht de winst. Vijf minuten voor het einde moest Kompany gewisseld worden, terwijl hij duidelijk naar de lies van zijn linkerbeen greep. Het zal toch weer niet waar zijn? Al kan het zeker nog meevallen.