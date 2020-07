Anderlecht ziet naast Kompany ook Ognjen Vranjes uitvallen

Geen Ognjen Vranjes tijdens de oefenpartijen tegen Saint-Etienne. De Bosnische verdediger was geblesseerd.

Anderlecht zag Vincent Kompany al geblesseerd uitvallen tegen Saint-Etienne en de kapitein zou wel eens langere tijd out kunnen zijn. Om de blessures van Kompany op te vangen dit seizoen werd er besloten om Ognjen Vranjes bij de club te houden.

Maar nu is de Bosniër zelf ook geblesseerd geraakt. Vranjes reisde niet mee richting Saint-Etienne. Vranjes liep een heupblessure op. Ondertussen is er al onderzoek gedaan, maar is het nog wachten op de resultaten. Daarna kan pas gezien worden hoe ernstig de blessure is en hoelang de verdediger out is.