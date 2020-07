Nieuwe instructies over hands moet klare wijn schenken: "Volgens mij is dat de belangrijkste wijziging voor de voetbalfan"

Tijdens een informatiesessie deed het Professional Refereeing Department (PRD) in Tubeke enkele reglementswijzigingen voor komend seizoen uit de doeken voor scheidsrechters en clubs. Onder meer over enkele dubieuze handsregels werd duidelijkheid verschaft.

Zo wordt onvrijwillig handspel van een spits alleen nog bestraft als het wordt begaan vlak voor een doelpunt of een duidelijke doelkans. Bovendien wordt voor handspel er komend seizoen vanaf de oksel gerekend en niet meer vanaf de schouder.

"Volgens mij is dat de belangrijkste wijziging voor de voetbalfan", zegt ref Jan Boterberg aan Sporza. "Vroeger was alles onder de schouder hands. Nu hebben ze eigenlijk de oksel genomen en daar een doorsnede van gemaakt. Een bal die met de schouder gecontroleerd wordt, is dus geen hands meer."