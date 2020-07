Mignolet relativeert nederlaag tegen KAA Gent: "We gaan hier zeker niet flauw over doen"

In aanloop naar de bekerfinale tegen Antwerp tankte Club Brugge niet echt vertrouwen na de oefenpot tegen de rivalen uit Gent. Toch niet wat het resultaat betreft, de match op zich bood wel het nodige spektakel.

Vijf doelpunten en een aardig tempo, maar er was ook één betwiste strafschopfase, die in het nadeel uitdraaide voor blauw-zwart. Simon Mignolet tilt er niet al te zwaar aan.

"Ik heb de fase nog niet herbekeken, maar uit de reacties kan ik wel afleiden dat het nooit een penalty was", zegt hij op het digitaal huis de Bruggelingen. "We gaan hier zeker niet flauw over doen, oefenwedstrijden zijn er om te leren en stappen te zetten."

Een nederlaag voor Club Brugge, maar de Brugse nummer één onder de lat ziet ook positieve aspecten: "We moeten het positieve onthouden uit deze wedstrijd. We speelden een goede pot en heel wat jongens konden opnieuw minuten maken. We hebben ook geen geblesseerden, ondanks de zware trainingsweek en de intensieve wedstrijd van vanavond."