Nieuwe speler van Union St-Gilloise uitgeroepen tot speler van het seizoen bij zijn vorige club in Engeland

Christian Burgess kwam een week geleden aan bij Union St-Gilloise en hij heeft van zijn vorige club, Portsmouth, nog een leuk cadeautje gekregen. Hij is namelijk uitgeroepen tot speler van het seizoen bij de club.

In de League One, de Engelse derde klasse, is de competitie afgelopen. De fans van Portsmouth mochten dan ook hun speler van het seizoen kiezen. Ze gingen voor een opvallende keuze, want Christian Burgess heeft de prijs te pakken.

Christian Burgess is een 28-jarige verdediger en volgend seizoen zal hij voor Union St-Gilloise uitkomen. De 28-jarige kolos, die zaterdag een half uurtje tegen Eupen speelde, is nog een laatste keer geëerd door zijn voormalige club, voor wie hij 210 wedstrijden in vijf seizoenen speelde.