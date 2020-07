Lokeren-Temse stelt nieuw logo voor, maar houdt vast aan traditie

SC Lokeren-Temse, de nieuwe fusieclub, ontstaan uit de as van het teloorgegane Sporting Lokeren, heeft zijn nieuw logo voorgesteld. Maar ze blijven wel vasthouden aan het oude logo. De clubkleuren geel en zwart blijven, maar het geel komt nu tussen het zwart te staan.

👀💥BREAKING! 🎥 Hier is voor jullie in primeur het officiële logo van SC Lokeren - Temse! Enjoy the movie. ⚪️⚫️🟡📱Bekijk die toelichting van de club via https://t.co/P2SzOjfstT pic.twitter.com/eWXnrfu51s — SC Lokeren-Temse (@KSCLokeren) July 20, 2020