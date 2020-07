Ex-coach ziet Dessers slagen in Genk: "Op dat vlak vergelijk ik hem met Romelu Lukaku"

Cyriel Dessers krijgt zijn kans bij een Belgische topclub. De aanvaller kroonde zich afgelopen seizoen tot topschutter van de Eredivisie. Peter Maes ziet het alvast goedkomen. "Op dat vlak vergelijk ik hem met Romelu Lukaku."

Peter Maes had Cyriel Dessers bij Sporting Lokeren onder zijn hoede. “Ik herinner me nog dat hij één issue heeft: zijn eigen mening. Pas op, ik vind dat een goede eigenschap. Cyriel neemt een standpunt in en gaat in discussie.”

“Soms had hij het nodig om eens te ventileren”, gaat Maes verder in Het Laatste Nieuws. “Al zat er wel altijd een idee achter. Romelu Lukaku is ook zo. Een spits moeten vanuit het buikgevoel spelen. Het kopje moet leeg zijn. Op dat vlak zijn ze hetzelfde type.”