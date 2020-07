Spookwedstrijd tussen Virton en Beerschot gaat zondag gewoon door... als de thuisploeg komt opdagen

Beerschot heeft de laatste rechte lijn richting promotiefinale op het veld van OH Leuven ingezet. Ondertussen moeten de paarshemden tussen de oefenpartijen door nog een officiële spookwedstrijd spelen.

Het oefenprogramma van Beerschot voorziet voor dit weekend wedstrijden tegen KV Kortrijk en Patro Eisden. Al moeten de Mannekens zondagmiddag ook nog de verplaatsing maken naar Excelsior Virton.

Die veelbesproken wedstrijd moet herspeeld worden na een klacht van Excelsior Virton - het volledige verhaal gaan we niet nog eens uit de doeken doen - maar heeft geen enkele waarde meer.

Gazet van Antwerpen polste bij de hoofdrolspelers. Beerschot en de KBVB gaan ervan uit dat de wedstrijd gewoon zal gespeeld worden. Bij Virton is dan weer niemand bereikbaar voor commentaar.

Dat laatste is dan weer geen verrassing. Virton kreeg geen proflicentie en heeft simpelweg geen spelers meer. Of toch geen spelers die nog bereid zijn om het groen-witte shirt te dragen. Benieuwd of de thuisploeg zondag zelf komt opdagen...