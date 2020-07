Genk verwelkomt nieuwe - ambitieuze - verdediger: "Ik droom ervan om ooit voor Barcelona te spelen"

Bij Genk konden ze gisteren eindelijk hun nieuwste aanwinst verwelkomen. Het had nogal wat voeten in de aarde om de Colombiaanse verdediger Daniel Munoz naar België te krijgen. Nu moet hij wel nog veertien dagen in quarantaine... "Ik deed onderzoek en het niveau is hier erg hoog."

Muñoz hoopt dat Genk een springplank is naar meer. "Het eerste wat ik deed toen Genk met mij contact opnam, was rondhoren bij mensen die ik ken, want ik was heel nieuwsgierig natuurlijk. Ik begon ook te zoeken op internet. Ik ben blij met wat ik ontdekte", zegt hij bij VTM Nieuws.

"Voor veel mensen is er misschien alleen de Premier League, La Liga, en de Serie A en lijkt de Belgische competitie lijkt veel makkelijker. Maar als je wat onderzoek doet naar de Belgische competitie, ontdek je dat het niveau daar ook erg hoog is, een heel fysieke competitie, constant heen en weer, met veel duels, één tegen één. Ideaal voor mij, want ik ben ook zo’n type voetballer: constant heen en weer, duels aangaan met aanvallers.”

En hij zag ook de zonen die Genk al allemaal uitstuurde. "Natuurlijk wil ik ooit in de Premier League of La Liga geraken, want ik droom ervan om ooit voor FC Barcelona te spelen. Kijk maar eens welke spelers van Genk al in de Premier League of La Liga geraakt zijn: Courtois, Benteke, De Bruyne. Dat moet je ook in je achterhoofd houden, want op deze manier klop ik wel op de poort van de écht grote competities."