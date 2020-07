Waarom Percy Tau wél een meerwaarde kan zijn voor Anderlecht...

We hebben van Gilles De Bilde al gehoord waarom Percy Tau niet bij Anderlecht zou passen. Maar is dat wel zo? De Zuid-Afrikaan blonk inderdaad niet uit in efficiëntie bij Club Brugge, maar zou het spel dat paars-wit wil op de mat leggen niet beter bij hem passen?

Anderlecht zoekt inderdaad naar jongens die efficiëntie kunnen voorleggen. Met 3 goals en 4 assists in 18 matchen zijn die van Tau nu niet meteen om over naar huis te schrijven. Maar volgens insiders kan dat ook te maken hebben met zijn karakter. Tau blijkt volgens mensen die hem bij Union goed kenden een denker te zijn. Als hij niet speelt, begint hij te twijfelen.

Twijfelaar

Met 36 procent van de beschikbare speelminuten heb je dan wel heel veel tijd om na te denken op de Brugse bank. Tau leeft in zijn eigen wereld. Hij weet niet wat er gebeurt rondom hem als het niet met voetbal te maken heeft.

Maar het profiel moet wel bij Anderlecht passen: diepgang, onvoorspelbare acties en een goeie voorzet. Het was nu ook niet dat hij bij Club een echte afwerker voor doel had. Nu hebben ze die bij Anderlecht ook (nog?) niet, maar rekenen ze wel op Colassin en Dimatta om daar iets aan te doen.

Meerwaarde

Met Amuzu, Doku, Verschaeren en Bakkali lopen er wel al wat flankaanvallers rond, maar Tau kan ook als 'valse negen' uit de voeten. Of ruimte maken voor de opkomende middenvelders door verdedigers weg te lokken. Dat was wat ze zochten bij Kemar Roofe, maar wat die nog niet kon afleveren. Tau zou met zijn vinnigheid meer druk kunnen zetten op de centrale verdedigers of de backs. Als ze er in Brussel in slagen om hem meer vertrouwen en meer minuten te geven, zou het zeker een meerwaarde kunnen zijn.

Dat de voertaal in Neerpede intussen Engels is geworden, kan hem enkel helpen. Als hij dan ook zijn efficiëntie voor doel kan opkrikken, kan het een win-win worden voor iedereen. En de sociale media van Anderlecht zal ook wel een boost krijgen door de komst van 'The Lion of Judah'...