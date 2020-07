OFFICIEEL: Waasland-Beveren haalt Belgische centrale verdediger weg uit Israël

Waasland-Beveren is de laatste dagen druk bezig op de transfermarkt. Vandaag hebben ze een knappe transfer gerealiseerd, want de Waaslanders hebben de Belgische verdediger Dries Wuytens overgenomen van het Israëlische Sektzia Ness Ziona.

Dries Wuytens gaat opnieuw in België voetballen. De centrale verdediger was in Israël aan de slag bij Sektzia Ness Ziona, maar vanaf nu zal hij uitkomen voor Waasland-Beveren. De Belgische club heeft de transfer van Wuytens vandaag bekendgemaakt.

In het verleden speelde Wuytens vooral in de Nederlandse competitie. Zo speelde hij voor de jeugdacademie voor PSV, maar ook bij de eerste ploegen van Willem II, Sparta Rotterdam en Heracles Almelo. In België speelde Wuytens even bij de jeugd van Racing Genk en bij de eerste ploeg van Beerschot.