Kortrijk-sensatie gegeerd wild op transfermarkt maar wie kan prijskaartje betalen?

De aanbiedingen voor Terem Moffi stromen binnen bij KV Kortrijk. Na amper 7 wedstrijden lijkt de aanvaller definitief te vertrekken bij KV Kortrijk.

Maar naar waar trekt hij? Dat zal vooral afhangen van wie het gevraagde bedrag van 5 miljoen euro op tafel kan (en wil) leggen. Gisteren kon u HIER nog loezen dat Stade Brest geïnteresseerd is in de diensten van de 21-jarige aanvaller.

Nu zou ook Saint-Etienne geïnteresseerd zijn in de Nigeriaan. De Franse ploeg kon dit jaar maar net degradatie vermijden en wil er alles aan doen om zoals enkele jaren geleden opnieuw mee te strijden voor de Europese tickets.

Om dat te kunnen doen, zijn ze dus op zoek naar een nieuwe aanvaller. Het is nog maar de vraag of ze het risico willen nemen om 5 miljoen euro te betalen voor een speler die zijn status nog niet bewezen heeft in het topvoetbal.