Het Tau-effect is nu al duidelijk zichtbaar bij Anderlecht

Nog geen handtekening, nog geen voet op de club gezet, maar... Percy Tau heeft zo wel al zijn effect op paars-wit. Sinds hij gelinkt werd aan de Brusselaars worden hun sociale media overspoeld door Zuid-Afrikanen.

Club Brugge kan ervan meepraten. Nadat ze Percy Tau aantrokken, kwamen er duizenden volgers op Twitter, Instagram en Facebook bij. Nog voor hij zelfs officieel aangetrokken is bij Anderlecht, is hetzelfde fenomeen te zien: het Tau-effect.

De voorbije dagen kwamen er honderden reacties op de posts van Anderlecht. Ze hebben ineens een trouwe fanbase in Zuid-Afrika. The Lion of Judah is immens populair. Zo is ook te zien op elke post die er sinds vrijdag gedaan werd.