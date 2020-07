Borkelmans komt met goede raad voor Batshuayi: "Daar kan hij topschutter aller tijden worden"

Het huwelijk van Batshuayi en Chelsea lijkt de komende weken definitief ten einde te komen. Verschillende deals zijn al afgesprongen, maar volgens ex-assistent-bondscoach Vital Borkelmans is er één goede oplossing voor Batshuayi: Club Brugge.

"Club Brugge moet een inspanning doen om Borkelmans binnen te halen", zegt Borkelmans in Het Nieuwsblad. Afgelopen week bood Chelsea de Rode Duivel nog aan bij West Ham United, maar zij zeiden nee tegen een ruildeal met Declan Rice. Ook Batshuayi zelf zag een transfer naar 'The Hammers' niet zitten.

Topschutter aller tijden

Als er internationaal geen (sub)topper inzit voor de spits, vindt Borkelmans dus dat Club Brugge dé oplossing kan zijn. "Hij verdient nu 130.000 euro per week, dat is heel veel geld. Maar Club Brugge heeft al bewezen dat ze grote lonen kunnen betalen, desnoods doen ze twee andere spitsen weg. Bij Club kan hij absolute topschutter aller tijden worden", klinkt het.

"Rendeert niet in het systeem van Chelsea"

Volgens Borkelmans heeft 'Batsman' een systeem nodig met veel druk naar voren waarbij de eigen ploeg constant op de helft van de tegenstander zit. "Maar in Engeland is dat moeilijk te vinden, behalve misschien bij Manchester City. Voor Guardiola mist hij echter nog wat techniek en finesse. Batshuayi heeft een 4-3-3 systeem nodig zoals in Nederland of zoals... Club Brugge. Vergeet niet dat hij nog altijd maar 26 is, misschien is hij de investering wel waard", besluit Borkelmans.