Hoe Gheysen het beter aanpakt dan Coucke: "Ik heb mijn geld direct terug als ik Antwerp verkoop"

Paul Gheysen wil vooruit met Antwerp FC. De zakenman pompte nog maar eens vers geld in het stamnummer één. Het doet denken aan de opmars van KV Oostende onder Marc Coucke. Al zijn er enkele héél belangrijke verschillen.

Marc Coucke bereikte met KV Oostende héél snel de Belgische subtop. ‘t Weireldploegsje haalde zelfs de voorrondes van de Europa League en mocht zich meten met Olympique Marseille. Het vervolg is ondertussen gekend…

De fans van Antwerp FC moeten immers geen schrik hebben dat Paul Gheysen zijn kar zal keren en plots voor een andere ploeg zal kiezen. Meer zelfs: in dat geval zal de Great Old nooit eenzelfde lot als dat van KVO beschoren zijn.

“Ik beschouw mijn kapitaalsverhogingen als investeringen”, liet Gheysen een poosje geleden optekenen in Het Laatste Nieuws. “Ik heb geen overnameprijs betaald. Ik heb mijn geld direct terug als ik Antwerp verkoop. Ik ga zelfs overschot hebben.”

En net dat is een héél belangrijk detail. Voor een club met de naambekendheid en potentieel van Antwerp FC zullen de investeerders of overnemers altijd in de rij staan. Zo’n plotse verkoop zou niet voor problemen zorgen.

Naambekendheid én potentieel

Gheysen is echter niet van plan om te vertrekken in Deurne-Noord. De zakenman wil prijzen winnen en laat de club stelselmatig - het stadion, de jeugdacademie,... - uitgroeien tot een stabiele topclub. Nog eventjes en de Great Old is volledig zelfbedruipend.