De prognose van de redactie: KV Kortrijk overleeft zonder problemen, maar moet rekenen op uitschieters

Ondanks de onduidelijkheid die er nog heerst en het feit dat de meeste ploegen nog altijd heel wat transfers moeten doen, gaan we toch al de prognoses voor volgend seizoen aftrappen. Donderdag 23 juli laten we KV Kortrijk aan bod komen. En het is stil in het Guldensporenstadion.

Prognose

KV Kortrijk was vorig seizoen nooit in gevaar en kwam nooit in aanmerking voor de bovenste plaatsen. Een grijs seizoen dus. Momenteel lijkt daar weinig verandering in te komen. Kortrijk houdt de vinger op de knip. Er zullen zich nog opportuniteiten voordoen, maar het geraamte van de ploeg van vorig seizoen zal waarschijnlijk wel blijven staan.

KVK lijkt met deze kern wel nooit in de problemen te zullen komen en zal moeten mikken op een paar stuntzeges om het seizoen kleur te geven. Moet Zulte Waregem er dan maar weer aan geloven?

Opvallende transfers

Michiel Jonckheere kwam over van KV Oostende en Gilles Dewaele van Westerlo. Twee Belgen erbij, maar het lijken vooral transfers in de breedte. Als Terem Moffi vertrekt, zoeken ze best wel nog een vervanger, want hij zorgde toch in de meeste wedstrijden voor wat peper en zout.

Sterke punten/Vraagtekens

Een goeie keeper en een versterkte afweer zouden KV Kortrijk al heel wat meer perspectief bieden. Momenteel is Adam Jakubech de nummer 1 tussen de palen, maar Kortrijk speurt nog rond naar een nieuwe keeper. Een betrouwbare centrale verdediger en een verdedigende middenvelder zouden trouwens ook welkom zijn.