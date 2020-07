Blijft sterkhouder dan toch in België? 'Southampton laat prijskaartje van Hoedt fors zakken'

Wesley Hoedt was vorig seizoen één van de sterkhouders van Antwerp FC. De Nederlandse verdediger is echter nog steeds op zoek naar een nieuwe club. Al beseft Southampton FC zelf ook dat het prijskaartje naar beneden moet.

Antwerp FC had een aankoopoptie op Wesley Hoedt, maar de Great Old was nooit van plan om zeven miljoen euro op te hoesten voor de Nederlandse verdediger. Bij Southampton FC heeft Hoedt sowieso geen toekomst meer.

Club Brugge snuffelde eventjes aan de Nederlander, maar ook blauw-zwart knapte uiteindelijk af op het prijskaartje. We zijn ondertussen een maand verder en the Saints hebben nog geen enkele concrete aanbieding ontvangen.

Solden

Southampton is ondertussen bereid om Hoedt te laten gaan voor vijf miljoen euro. Nochtans betaalden de Engelsen in 2017 nog zestien miljoen euro voor de verdediger. Voor de volledigheid: Hoedt gaf zelf al aan dat hij hoger mikt dan onze Jupiler Pro League, maar hij moet die ambitie misschien toch bijstellen.