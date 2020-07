Aderlating voor Mazzu en co: Union-aanvoerder mist competitiestart

De eerste weken van Felice Mazzu bij Union verlopen allerminst vlekkeloos. Naast enkele matige oefenpartijen kampen de Brusselaars ook al met een lange blessurelijst. Grootste slachtoffer: Teddy Teuma.

Teddy Teuma is de aanvoerder van Union en de man van de ideeën op het middenveld. De 26-jarige Fransman was afgelopen seizoen goed voor vijf doelpunten en zeven assists in de Proximus League.

Teuma blesseerde zich in het oefenduel tegen Crossing Schaerbeek aan de knie. De blessure lijkt ernstiger dan verwacht, want de Fransman zou pas begin september terug beschikbaar zijn bij de Brusselaars, waardoor hij de competitiestart aan zijn neus ziet voorbijgaan. Dat lieten de Brusselaars op de clubwebsite weten.

Naast Teuma liggen ook Pocognoli, Mehlem, Hamzoui en Lorbek al in de lappenmand.