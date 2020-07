Slechte generale repetitie: Antwerp bijt in het zand tegen Olympique Lyon

In de laatste grote test voor de bekerfinale van volgende week trok Antwerp aan het kortste eind tegen een technisch sterk Olympique Lyon. Vooral in de eerste helft toonden de Fransen zich heer en meester. In het laatste halfuur herstelde Antwerp het evenwicht. Het werd uiteindelijk 2-3 voor Lyon.

Antwerp begon erg behoudend tegen een technisch sterk Olympique Lyon. Birger Verstraete kreeg voor de verdediging de voorkeur op Faris Haroun, die wordt klaargestoomd voor de bekerfinale tegen Club Brugge en het laatste halfuur meepikte.

Na een handvol minuten had de Great Old het geluk aan haar zijde toen de ref geen strafschop gaf, na duidelijk handsspel van gelegenheidsaanvoerder De Laet.

Een fel coachende Ivan Leko zag hoe Antwerp het spel moest ondergaan. Toch stak het stamnummer 1 in het eerste kwartier twee keer de neus aan het venster. Hongla kon tot tweemaal toe zijn volley niet kadreren.

Halfweg de eerste helft kwam Antwerp met de schrik vrij. Hongla leed laconiek balverlies, waarna Dembélé oog in oog met Matijas miste. De Kroaat had een mooie parade in huis. Een minuut later was het wél raak: Matijas schatte een voorzet totaal verkeerd in, waarna Dembélé in een leeg doel kon koppen.

Vlak voor rust werd het zelfs 0-2. Een aarzelend acterende Seck devieerde -zonder een Lyon-speler in de buurt- een voorzet erg lullig in eigen doel.

Tweede helft

Vlak na rust werd het zelfs 0-3 voor Olympique Lyon. Na een lang uitgesponnen aanval was het Cornet die het voorzet-schot van Memphis Depay aan de tweede paal kon binnenduwen.

Antwerp probeerde wel, maar had het enorm moeilijk om zich onder de druk van Lyon uit te voetballen. Het was tot minuut 71 wachten voor de eerste Antwerpse bal tussen de palen, maar het was wel meteen raak. De pas ingevallen Benson bediende na een knappe actie Hongla, die de bal in doel ramde en zo voor de eerredder zorgde.

Bolingi miste wat later een torenhoge mogelijkheid, maar de aansluitingstreffer kwam er dan toch in minuut 78. Jukleröd zette Denayer eenvoudig in de wind. Buta werkte aan de tweede paal keurig af.

Olympique Lyon stak daarna nog enkele keren de neus aan het venster, maar een vierde Frans doelpunt bleef uit.

Zo boekte Lyon een logische zege. Vooral het eerste uur waren de Fransen heer en meester. Antwerp toonde zich offensief onmondig, maar kon met twee late doelpunten alsnog vertrouwen tanken voor de bekerfinale van volgende week.