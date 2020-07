Beerschot haalt ferme slag thuis: gewezen sterkhouder met verleden bij OH Leuven terug naar het Kiel

De finale tussen OH Leuven en Beerschot op 2 augustus om promotie naar 1A wordt een heel bijzondere wedstrijd. Beide ploegen wapenen zich alvast op de arbeidsmarkt.

Beerschot wil een ploeg bouwen voor 1A en heeft nu alvast een leuke transfer weten binnen te lepelen in de vorm van ex-speler Jan Van Den Bergh.

Vijf seizoenen

Die vertrok in 2019 naar Gent, maar kon zich daar door een hoofdblessure nooit helemaal laten gelden. Na Nieuwjaar werd hij uitgeleend aan OH Leuven, tegenstander van Beerschot in de promotiefinale.

De centrale verdediger tekende een contract op Het Kiel voor liefst vijf seizoenen. "Ik heb altijd gezegd dat Beerschot mijn club is. Dit is thuiskomen", klinkt het alvast enthousiast op de webstek van De Mannekes.