De prognose van de redactie: Essevee 2.0: verjongingskuur enerzijds, enkele gokjes anderzijds moeten voldoende zijn voor rustig seizoen

Ondanks de onduidelijkheid die er nog heerst en het feit dat de meeste ploegen nog altijd heel wat transfers moeten doen, gaan we toch al de prognoses voor volgend seizoen aftrappen. Vrijdag 24 juli laten we Zulte Waregem aan bod komen, een team waar elk seizoen dezelfde ambitie heerst.

Prognose

Het is elk seizoen al niet makkelijk om een prognose te maken voor de start van het seizoen, omdat er nog veel transferbedrijvigheid kan zijn voor het sluiten van de transfermarkt (eind augustus). Dit seizoen zal het mogelijk nóg erger zijn, want de coronacrisis heeft voor een uitgestelde transferperiode gezorgd.

Ook bij Zulte Waregem is er nog heel wat werk aan de winkel. De staf is compleet vernieuwd, met naast Francky Dury twee nieuwe assistenten in de vorm van Timmy Simons en ex-speler Davy De fauw. Die vernieuwing kadert in een verjongingsactie op alle gebied, Essevee 2.0 als het ware. Dat kan de nodige groeipijnen met zich meebrengen, play-off 1 lijkt op dit moment dan ook net te hoog gegrepen.

Opvallende transfers

Met Daniël Opare (Antwerp) en Laurens De Bock (Leeds) kwamen twee vleugelverdedigers de rangen van Zulte Waregem versterken. Het is in beider gevallen een vraagteken of ze (snel) hun ritme en niveau dat ze ooit hadden opnieuw kunnen oppikken.

De contracten van Walsh en Baudry werden niet verlengd, terwijl De fauw dus assistent werd. Larin, Mensah en Oberlin zagen hun huurcontract aflopen en keerden terug naar hun respectievelijke clubs. En dus is er wel nog wat werk aan de winkel voor versterkingen hier en daar. Het zal de markt afspeuren zijn en prikken waar mogelijk.

Sterke punten/Vraagtekens

Het is een beetje afwachten welke spelers er nog komen de komende weken bij Essevee en welke injectie dat nog kan geven. Alles bij elkaar staat er wel al een stevig geheel, met heel wat ervaring in elke linie: Bossut, Deschacht, Vossen, ...

Zij moeten de vele jonkies naast hun weten te ondersteunen om ze zo beter te maken. Als dan ook de halve gokjes goed uitpakken, kan de machinerie in gang raken. Rest de vraag of het in de breedte genoeg is om echt mee te strijden voor de knikkers.