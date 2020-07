Club Brugge had plannen om liefst 15 000 fans in stadion te krijgen

De profclubs hadden op ander nieuws van de Veiligheidsraad gehoopt en zeker Club Brugge. Blauw-zwart zag het al zitten om thuiswedstrijden in de competitie af te werken met een grotendeels gevuld stadion. Daar komt in het begin van de competitie alvast niets van in huis.

Indien fase 5 in werking had kunnen gaan, zouden er in augustus 800 toeschouwers verwelkomd kunnen worden bij voetbalwedstrijden. De Nationale Veiligheidsraad besloot dat dit niet aan de orde is gezien de evolutie van de coronacijfers.

Een bittere pil voor de profclubs, want sommige clubs hadden plannen om de mogelijke toeschouwersaantallen zelfs massaal uit te breiden. De Pro League had een studie klaar om 1000, 5000 of 15 000 supporters bij een wedstrijd te ontvangen. Volgens Het Laatste Nieuws wilde Club Brugge alvast tot 15 000 aanwezigen gaan zodat het Jan Breydelstadion voor meer dan de helft gevuld zou geraken.

400 in plaats van 15 000

Nu moet elke ploeg voor zich uitmaken hoe het de komst van slechts 400 supporters kan organiseren. Ook Club Brugge zal herbekijken wat mogelijk is.