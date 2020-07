Ognjen Vranjes dan toch weg bij Anderlecht? AEK Athene neemt het dossier weer in handen

Ognjen Vranjes keerde na zijn uitleenbeurt aan AEK Athene terug naar Anderlecht. Mogelijk voor korte tijd, want beide clubs zijn inmiddels weer aan het onderhandelen over een transfer.

De minisaga rond Ognjen Vranjes kan weldra tot het verleden behoren. Volgens onze informatie is de interesse van AEK Athene weer aangewakkerd en heeft de Griekse club de onderhandelingen met Anderlecht opnieuw opgestart.

Beide partijen zouden overigens dicht bij een overeenkomst zijn. Als het zover komt, zou dat het definitieve vertrek van Ognjen Vranjes bij Anderlecht betekenen.

In 2018 kocht RSCA Vranjes van Athene, maar hij kon zich nooit echt doorzetten in België en hij kwam vooral met zijn extrasportieve activiteiten in de spotlights. Dit jaar werd hij verhuurd aan AEK, waar hij op handen wordt gedragen door het publiek.