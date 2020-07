Oefenwedstrijden: KV Mechelen beleeft barslechte voorbereiding, Beerschot scoort opnieuw niet

Er is zaterdag weer heel wat geoefend op de Belgische velden. We geven u hieronder een overzicht van de gespeelde wedstrijden.

Een verslag van Deinze - Cercle Brugge vindt u HIER

Een verslag van AZ - Racing Genk vindt u HIER

Een verslag van Standard - Nice vindt u HIER

Een verslag van Anderlecht - Nantes vindt u HIER

Een verslag van Club Brugge - Lille vindt u HIER

OHL - KV Mechelen

KV Mechelen heeft nog niet veel plezier beleefd deze voorbereiding. Na (zware) verliespartijen tegen Club Brugge, Standard en Westerlo, kon er zaterdag ook niet gewonnen worden van OHL. OHL won de oefenpartij met 3-0. Doelpunten waren van Sowah, Henry en Perbet (pen.). De mogelijke promovendus bereidt zich volop voor op de promotiefinale tegen Beerschot volgende week. De Leuvenaars hebben een betere voorbereiding achter de rug, met onder meer winst tegen Standard.

Beerschot - KV Kortrijk

Voor Beerschot loopt de voorbereiding evenmin zonder moeite. De Mannekens verloren eerder van AA Gent en speelden tweemaal 0-0 gelijk tegen STVV en Club Brugge. Ook tegen Kortrijk kwam Beerschot niet tot scoren. Het was evenwel geen onaangename wedstrijd. Noubissi en en Dom waren heel dicht bij een doelpunt voor Beerschot, maar troffen allebei de paal. Bij Kortrijk kwamen de grootste kansen van Lepoint, Ocansey en Gueye. Beerschot-doelman Vanhamel kon telkens redding brengen.

Dit zijn de 11 die om 18 uur beginnen aan de oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk. Volg de match live op twitter en lees hier vanavond het verslag. #beekvk #preseason #weareready pic.twitter.com/fqHG8fTOLg — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) July 25, 2020

Opstelling KVK: Jakubech, Golubovic, Dewaele, Rougeaux, Van der Bruggen, Lepoint, Moffi, Makarenko, Jonckheere, D'Haene, Ocansey

KV Oostende - Union

KV Oostende nam het op tegen het Union van Felice Mazzu. Hjulsager zet Oostende op voorsprong na een defensieve blunder van Union, maar de troepen van Mazzu komen nog voor de rust gelijk via een strafschopdoelpunt van Fixelles. In extremis sleept Union een overwinning uit de brand. Nielsen verwerkt een onrechtstreekse bal in het Oostendse doel.

⚡ Starting XI ⚡



Voici les 11 Unionistes qui s’apprêtent à défier les côtiers ! #KVOUSG pic.twitter.com/Ep7hFKgK60 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 25, 2020

Zulte Waregem - STVV

Ook voor Zulte Waregem loopt de voorbereiding niet van een leien dakje. Eerder werd er verloren van Charleroi, OHL en RWDM en zaterdagmiddag moesten de troepen van Dury er ook tegen STVV aan geloven. Bruno bracht Essevee op voorsprong, maar STVV ging op en over Zulte via Lee Seung-Woo, Balongo en Lathouwers. Op het uur scoorde Srarfi de 2-3, meteen ook de eindstand.