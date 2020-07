Standard kan niet winnen van Nice van Patrick Vieira

Standard beleeft een voorbereiding met ups en downs. Winst tegen Monaco en KV, maar wel verlies tegen OHL. Tegen OGC Nice werd er zaterdagnamiddag verloren met 2-1.

De vorige oefenwedstrijd van Standard was tegen Monaco. Zaterdag was het met Nice de beurt aan een andere ploeg uit de Ligue 1. De trainer van Nice is Arsenal-legende Patrick Vieira.

Phlippe Montanier had naast Mehdi Carcela een ploeg opgesteld die weleens zou kunnen starten aan de eerste competitiewedstrijd. Avenatti begon ook aan de aftrap, woensdag was hij nog de reddende engel met twee doelpunten tegen Monaco in de slotfase.

Standard had besloten om vanaf het begin de wedstrijd in handen te nemen. Maar verder dan een afstandsschot van Amallah kwamen ze niet. Desalniettemin slaagden de Rouches erin om de score te openen. Avenatti deed de netten trillen na een zeer goede voorzet van Fai. Het is al het vijfde doelpunt van Avenatti in de voorbereiding.

De bezoekers reageerden snel via Dolberg, maar Bodart kon de poging van de ex-Ajacied nog keren. Enkele minuten later valt Atal in het strafschopgebied en krijgt Nice een penalty. Dolberg zet de elfmeter om en zo wordt het 1-1.

Tweede helft

Nice neemt het commando over in het begin van de tweede flank met een mooie aanval over de linkse flank. De combinatie eindigt bij Kamara, die de 1-2 binnentrapt in de 48e minuut. Verbluft van het plotse tweede doelpunt, verliest Standard de grip over de wedstrijd.

Net voor affluiten krijgt Boljevic nog een uitstekende mogelijkheid, maar Nice-doelman Benitez slaagt erin om de bal te keren. Niet veel later wordt er afgeloten en moeten de Rouches afdruipen met een 1-2 nederlaag tegen Nice.