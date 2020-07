Een dominant Anderlecht, maar scoren blijft een probleem

We zagen een dominant Anderlecht tegen FC Nantes, maar wat we vooral kunnen leren uit deze oefenpot is dat scoren nog steeds een heikel punt blijft bij de paars-witte ploeg. Het scorebord bleef op 0-0 staan.

Anderlecht was de sterkste ploeg vandaag. Alleen lukte het opbouwend niet altijd even goed.

De centrale verdedigers speelden een sterke partij maar moesten er in de eerste helft nog een beetje inkomen.

Bij Luckassen kun je nog zeggen dat het aan een gebrek aan matchritme lag, maar niveau van Elias Cobbaut was tijdens de eerste helft gebrekkig. En dat is ook Kompany niet ontgaan. Kort nadat de speler-manager nog voor balbezit riep, trapte Cobbaut met een verloren bal bijna een vogel uit de lucht.

Ook Nantes kon niet echt dreigen. Het dichtste dat de Fransen kwamen bij een goal, was na een slechte inspeelpass.

Geen Kana centraal achterin, die werd op het middenveld geplaatst.

Adrien Trebel mocht vandaag starten tegen zijn ex-ploeg.

Hij speelde een deftige partij en zette Vlap op weg naar doel, maar de Nederlander vergat te scoren en stond tevens buitenspel.

Roofe was aanwezig om naar de wedstrijd te kijken maar blijf aan de kant met een blessure. Vandaag was het Landry Dimata die de aanval moest leiden. Maar ook hij mist matchritme. De spits miste anderhalf seizoen na een operatie aan de knie.



Dimata kon op een bepaald moment schieten maar ging tervergeefs in de plaats voor een penalty. Net ietsje te opzichtig vond de scheidsrechter.

Na de rust kregen Didillon, Kayembe, Zulj en Colassin hun kans.

Van Crombrugge, Sardella, Kana en Dimata mochten aan de kant blijven.

In de tweede helft speelden de centrale verdedigers wel een sterke partij. Luckassen en Cobbaut bleven hun duels winnen. Zulj kwam dicht bij een goal en stuitte zelfs tweemaal op de doelman. Maar op de flanken had Anderlecht het moeilijk. Doku had het lastig met rechtsback Fabio. Aan de overkant liep het iets vlotter bij Amuzu die steun had van Murillo. Colassin speelde een prima partij maar vond ook de weg naar het doel niet. De goals bleven uit.

In het slot kreeg Amuzu nog een trap te verwerken en moest naar de kant. Het is nog niet meteen duidelijk hoelang hij out zal zijn.

Bij de B-ploeg kreeg Anthony Vanden Borre zijn eerste minuten. De verdediger kwam ongeveer 40 minuten voor tijd de geblesseerde Takidine vervangen.

Opvallend was dat ook Yari Verschaeren tegen de U21 moest spelen.

Ze wonnen met 2-0 van de U21.