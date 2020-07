Geen fans toegelaten tijdens promotiefinale OH Leuven - Beerschot

De terugwedstrijd tussen OH Leuven eb Beerschot die moet beslissen wie er promoveert, zal doorgaan zonder fans in het stadion. Dat heeft het Leuvense stadsbestuur net beslist. De wedstrijd zal achter gesloten deuren plaatsvinden.

Na de Nationale Veiligheidsraad hing het al in de lucht, maar nu is het ook officieel bevestigd. OHL - Beerschot zal achter gesloten deuren plaatsvinden in Leuven.

Peter Willems, CEO van Oud-Heverlee Leuven, gaf mee dat de gezondheid van de supporters en inwoners van de regio momenteel primeert:

“De wedstrijd van 2 augustus is een uiterst belangrijke wedstrijd voor OH Leuven en we hadden graag de steun gekregen van op zijn minst een deel van onze trouwe fans. Maar als club hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en die nemen we samen met de stad op. De gezondheid van onze supporters en de inwoners van de regio is veel belangrijker."

Over het feit dat de Leuvense club nu wel sportief benadeeld is zegt hij dit:

"We zijn als club uiteraard benadeeld ten opzichte van de heenwedstrijd. Hoe jammer de spelers, coach en iedereen die OH Leuven een warm hart toedraagt het ook vinden, dit is ondergeschikt aan de gezondheid van onze supporters en de bevolking.”

Ook Burgemeester Mohamed Ridouani had nog een boodschap:

“Dit is een moeilijke, maar juiste en verantwoordelijke beslissing. Natuurlijk had ik het liever anders gezien, maar gezondheid en veiligheid staan voorop. We moeten elkaar beschermen. Het aantal besmettingen is in Leuven en de regio op dit moment nog laag, toch zijn we voorzichtig en alert. We blijven preventief werken. Beter voorkomen dan genezen.”