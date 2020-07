🎥 De coach van Olympique Lyonnais is allesbehalve mild voor Antwerp

Na de overwinning tegen Antwerp (3-2) op vrijdag, was Rudy Garcia niet bepaald mild voor de troepen van Ivan Leko.

De coach van Olympique Lyonnais, Rudy Garcia, had veel kritiek op de technische zwakte van Antwerp.

"In de eerste helft, terwijl we met 2-0 aan de leiding stonden, probeerden we vooral te werken aan de tactische opbouw van ons spel. We lieten dus de bal aan de tegenstander en wachtten af. Maar daar haalden we op z'n minst gezegd weinig uit. Antwerp zette geen vaart in het spel, creëerde geen kansen en als ze in balbezit waren gebeurde er bitterweinig."

De coach, die sprak tegen het mediadepartement van OL, gaf nog mee: "Je zag het zelf ook, Antwerp is een club die enkel kan rekenen op haar agressiviteit en grootte, behalve grote sterke spelers hebben ze niks in huis."