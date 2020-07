OFFICIEEL: volgend jeugdtalent van Anderlecht verlengt bij "club van zijn hart"

Anderlecht maakt werk van zijn contractverlenging van de jeugdproducten. Eerder werd onder andere het contract van Francis Amuzu verlengd tot 2024. Ook aanvaller Antoine Collasin heeft verlengd bij paars-wit.

Colassin is nog maar 19 jaar maar kende vorig seizoen een aardig debuut bij Anderlecht. Hij debuteerde in de topper tegen Club Brugge en wist meteen te scoren. Hij komt rechtstreeks uit de jeugdopleiding van Anderlecht en heeft nu verlengd tot 2025.

"Colassin is talentvol en leergierig. Hij heeft nog een grote progressiemarge en het is aan onze staf om hem dagelijks beter te maken. Deze contractverlenging is opnieuw een bevestiging van onze uitstekende jeugdopleiding", glundert sportief directeur Peter Verbeke.

Ook Colassin zelf is tevreden met zijn verlenging. "RSCA is niet alleen de club van mijn hart maar reikt mij ook alle middelen aan om mijn carrière verder uit te bouwen", klinkt het bij de jonge aanvaller.