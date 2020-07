Ivan De Witte duidelijk over de zaak Jonathan David: "Zij deden een veel beter voorstel dan Lille"

Voetbalt Jonathan David binnen enkele weken nog voor KAA Gent? Ivan De Witte heeft zich over de zaak uitgelaten.

Lille was vorige week concreet voor Jonathan David en de Canadees leek zelf erg graag te willen vertrekken, maar KAA Gent vond het bod van de Fransen voor de aanvallende middenvelder onvoldoende.

En dus verwees voorzitter Ivan De Witte het bod naar de prullenmand en had hij een gesprek met Jonathan David over de zaak.

Er waren al veel betere voorstellen

Of dat betekent dat David uiteindelijk zal blijven? Dat is weer een andere zaak, want er zijn nog geïnteresseerden die mogelijk wél de meer dan 30 miljoen euro die Gent wil op tafel kunnen leggen.

Leeds

"De contacten lagen deze week stil maar er zijn nog andere clubs concreet geïnteresseerd. Met veel betere voorstellen zelfs. Waaronder Leeds", aldus De Witte in De Zondag. "Maar ik heb Jonathan nogmaals uitgelegd dat we willen dat hij dit seizoen nog voor ons speelt, al zijn er nog pistes dus."

Leeds United stijgt volgend seizoen naar de Premier League en wil zich zwaar versterken om op het hoogste niveau te kunnen blijven acteren.