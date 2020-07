Nieuwe kapitein bij RSC Anderlecht, maar blijft hij wel? "Contacteer liever mijn makelaar"

De nieuwe kapitein van RSC Anderlecht is ... Hendrik Van Crombrugge. Hij was vorig jaar heel belangrijk voor paars-wit. Rest de vraag: blijft hij wel bij de hoofdstedelingen?

Zonder Hendrik Van Crombrugge had Anderlecht er vorig seizoen nog veel slechter voorgestaan in een sowieso al niet echt bijster goed seizoen: vele keren wist hij de nul te houden en zo toch minstens een puntje te redden voor paars-wit.

Het levert hem nu extra erkenning op in de vorm van de aanvoerdersband: "Een mooie erkenning", aldus de goalie in Het Laatste Nieuws. "Het zorgt voor extra zelfvertrouwen, maar ook zonder die band ben ik een leider."

Transfer?

Wat er niet kwam, is een loonsverhoging. En daar moet hij - ondanks beloftes van toenmalig sportief directeur Michael Verschueren - niet meteen op rekenen: "Nieuwe bazen, nieuwe wetten. De directie is duidelijk geweest daarover."

Of het de deur op een (grotere) kier zet voor een vertrek? Bij Ajax was hij al een piste en lijkt Onana mogelijk naar Leverkusen te kunnen, ook andere clubs toonden al interesse: "De transfermarkt is open tot begin oktober. Ik ben er niet mee bezig, contacteer liever mijn makelaar." Die makelaar wilde geen commentaar geven op de zaak.