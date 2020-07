De volgende in het rijtje is een héél belangrijke voor Anderlecht: paars-wit heeft akkoord met Rode Duivel

RSC Anderlecht zet vol in op de contractverlengingen van hun jeugdproducten. De volgende in het rijtje is een héél belangrijke pion: Yari Verschaeren.

Volgens onze info hebben RSC Anderlecht en Yari Verschaeren een akkoord bereikt voor een nieuw contract. De middenvelder zal eerstdaags zijn krabbel zetten onder een overeenkomst tot medio 2024. De drievoudig Rode Duivel - hij is nog steeds amper negentien lentes jong - is één van de spelers waarrond Vincent Kompany zijn elftal wil bouwen. Door een zware enkelblessure kwam Verschaeren vorig seizoen amper in actie.