Bjorn Ruytinx geeft Beerschot 60% kans om te promoveren, maar... "Het is een schande dat deze match nog gespeeld moet worden"

Komende zondag in een lege Leuvense arena verdedigt Beerschot een 1-0 voorsprong uit de heenmatch van de promotiefinale. Volgens Bjorn Ruytinx, ex-speler van beide clubs, zijn de Antwerpenaren favoriet.

In een interview met Gazet van Antwerpen geeft Björn Ruytinx Beerschot 60% kans om te promoveren. "Door de 1-0 hebben ze de beste papieren. Ook het feit dat Beerschot de heenmatch in een vol Olympisch ­Stadion heeft gespeeld, is in hun voordeel. Den Dreef zal zondag akelig leeg zijn", legde El Toro uit.

Het eigenbelang van de grote clubs

OHL krijgt dus 40% kans van Ruytinx om te promoveren. "Als je alle basisspelers van beide ploegen naast elkaar zou leggen en zou rangschikken op indivi­duele klasse, dan zouden er toch veel van OHL bovenaan staan. En als er nu iemand in een korte tijd een ­hechte groep kan smeden van een spelerskern vol sterke individuen, dan is het Marc Brys wel. Qua psychologische oorlogsvoering kan ­Losada momenteel nog niet tippen aan Brys."

Tot slot hekelt Ruytinx de beslissing om de promotiefinale te laten doorgaan. "s het gewoon een ­schande dat die match nog ­gespeeld moet worden. Beide clubs zijn dik gekloot door de Pro League. Maar OHL misschien nog net dat tikkeltje harder. Waarom die laatste speeldag in 1A niet ­gespeeld kon worden en deze ­finale in 1B wel nog moet gespeeld worden, heeft maar één reden: het eigenbelang van de grote clubs. Schandalig", besloot hij.