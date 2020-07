Pro League bekijkt mogelijkheden om supporters te compenseren

Nu alle wedstrijden achter gesloten deuren plaatsvinden, bekijkt de Pro League de mogelijkheden om supporters te compenseren. Belgian Supporters stuurde gisteren al een open brief naar de Pro League met een voorstel om de matchen gratis uit te zenden op televisie.

De Pro League heeft beslist om alle wedstrijden tot nader order achter gesloten deuren te spelen. Dit omdat ze niet willen dat elke ploeg een andere maatregelingen zou hanteren.

De Belgian Supporters (nationale overkoepelende supportersfederatie, nvdr.) had alle begrip voor die beslissing, maar hoopte wel op solidariteit van de Pro League en de rechtenhouders zelf: "We vragen aan Eleven Sports en de zenders om hun maatschappelijke rol op te nemen", aldus voorzitter Eddy Janssis. "We hopen dan ook dat de wedstrijden gratis worden aangeboden."

"We beseffen dat voetbal een financiële component heeft", aldus de fanvereniging. "Maar er is ook een maatschappelijke functie. Een pak fans hebben het door de coronacrisis een pak minder breed."

Alle wedstrijden gratis aanbieden is een brug te ver"

De Pro League heeft vandaag gereageerd op die oproep. Ze zeggen momenteel verschillende pistes van compensatie te onderzoeken, maar dat de wedstrijden gratis uitzenden een brug te ver is. "Het verdienmodel van de Pro League zou daarmee ondergraven worden."

Rechtenhouder Eleven Sports, dat een recordbedrag van 100 miljoen euro betaalde voor het mediacontract, heeft nog niet gereageerd.

"Supporters die al een abonnement kochten bij hun ploeg en daarvoor ook gecompenseerd willen worden zullen zich moeten wenden tot de club zelf", klinkt het nog. De Pro League is niet van plan om de clubs daarover iets op te leggen.