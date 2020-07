KV Mechelen ziet oefenwedstrijd afgelast worden

KV Mechelen meldt op haar website dat de oefenwedstrijd tegen Jong FC Utrecht van vanmiddag afgelast is.

"De oefenwedstrijd van vandaag tegen Jong Utrecht gaat niet door. De Nederlandse club heeft beslist om, gezien de huidige Corona-situatie, niet af te reizen naar België", laat KV Mechelen weten.

De provincie Antwerpen heeft in Nederland een negatief reisadvies gekregen. Meer dan de helft van de coronabesmettingen vinden in Antwerpen plaats, dus mag er in Antwerpen in principe ook niet gevoetbald worden van de overheid.

Mogelijk krijgen de Antwerpse clubs vandaag te horen of ze alsnog mogen voetballen en trainen.