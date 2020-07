Wesley Hoedt gespot op de Bosuil en verbaasd over geruchten omtrent Club Brugge: "Maar je zou gek zijn om ­in deze speciale coronasituatie dingen uit te sluiten"

Wesley Hoedt was dit seizoen een sleutelspeler bij Antwerp, maar spelen in de bekerfinale zal hij niet doen. Zijn huurperiode bij de Great Old zit er op, al wordt hij wel nog gelinkt aan een verlengd verblijf in Deurne-Noord. Zelf sluit de Nederlander niets uit.

Dinsdag was het even chaos op de supportersfora van Antwerp. "Hoedt gespot op de Bosuil! Komt hij terug?" Daarnaast waren er ook geruchten over een overgang naar Club Brugge. Eigenaar Southampton zou zijn transferprijs naar verluidt flink hebben laten zakken... Club Brugge, Antwerp: niets uitgesloten De Nederlandse verdediger was dinsdag ook op de Bosuil, maar dat was naar eigen zeggen niet om een contract te tekenen. "Ik ben wat spullen komen ophalen en de jongens succes gaan wensen. Daar moet je niks uit concluderen", legde hij uit bij Gazet van Antwerpen. Ook van de geruchten over Club Brugge is Hoedt op de hoogte, maar dat beschouwt hij als een compliment. "Die geruchten verbazen me. Maar gezien de speciale coronasituatie zou je gek zijn om ­dingen uit te sluiten. Ook al speelt er momenteel niks, ook een terugkeer naar Antwerp sluit ik niet bij voorbaat uit", besloot hij.