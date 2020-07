Sven Jacques beseft dat Antwerp nog veel werk heeft: "Zeker nog drie vaste waarden nodig"

Ivan Leko geeft het in quasi elk interview duidelijk aan: Antwerp heeft versterking nodig. Dat is ook bij Algemeen Manager Sven Jacques niet in dovemansoren gevallen. "We hebben zeker nog drie vaste waarden nodig", beseft Jacques.

Antwerp koos ervoor om al heel vlug afscheid te nemen van een heleboel sterkhouders. Een bewuste keuze. "We hadden er inderdaad voor kunnen opteren om spelers te houden tot na de bekerfinale", vertelt Jacques in GvA. "Maar je moet als club oppassen dat je niet de rest van het seizoen hypothekeert voor één wedstrijd. Halve oplossingen zijn niet aangewezen. Nee, dan maak je beter een duidelijke keuze." Toch is de Algemeen Manager van Antwerp zeker niet blind voor de hiaten in de Antwerpse spelerskern. "We hebben zeker nog een drietal spelers nodig. Niet voor in de breedte, maar vaste waarden. Spelers die meteen in de ploeg gezet kunnen worden. Die zoektocht vraagt tijd, zeker in coronatijd en met de tweede mercato. Alles hangt af van wie nog vertrekt en eventuele tegenslagen, zoals de blessures van De Sart en Coopman. En dan is er nog de factor opportuniteiten. Spelers die niet bovenaan het lijstje stonden, maar plots interessant kunnen worden." De namen van Dejaegere, Gerkens en Ampomah worden veelal genoemd, tot ergernis van Jacques. "Ik vind dat namen droppen eigenlijk echt verschikkelijk, maar het hoort er duidelijk bij. Zoals steeds willen we zo veel mogelijk kwaliteit, voor zo weinig mogelijk geld. En liefst zo snel mogelijk. Helaas is de realiteit vaak anders", besluit Sven Jacques.