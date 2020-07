Bekerfinale achter gesloten deuren, maar toch ruim 250 aanwezigen

De bekerfinale van zaterdag wordt een heuse testcase om een voetbalwedstrijd conform de strenge coronamaatregelen te organiseren. Hoewel de wedstrijd achter gesloten deuren gespeeld wordt, zullen er toch ruim 250 mensen aanwezig zijn in en rond het stadion.

Dat becijferde HLN. Antwerp en Club Brugge mogen elk 57 mensen meebrengen (spelers, staf, bestuur, medewerkers). Bondsvoorzitter Mehdi Bayat zal voor de gelegenheid enkel vergezeld worden door CEO Peter Bossaert. Daarnaast worden twee in plaats van zes à zeven leden van het communicatieteam van de KBVB afgevaardigd.

Neem daarbij nog een crew van 50 mensen van RTL en Sporza, die de wedstrijd zullen uitzenden. Wat de schrijvende pers betreft, zullen er ook een 50-tal plaatsen beschikbaar zijn. Rond het veld kunnen ook 16 fotografen aan de slag, naast een team van het Rode Kruis en zes ballenjongens.

"We zijn voortdurend in de weer om de match op de best mogelijke manier te organiseren", aldus KBVB-woordvoerder Pierre Cornez. "Bepaalde zaken kunnen nog steeds veranderen. Over het aantal veiligheidsmensen communiceren we nooit, maar het staat vast dat de veiligheid optimaal gegarandeerd zal zijn. Inclusief de productie zullen we inderdaad op 250 mensen uitkomen."