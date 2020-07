Club Brugge - Antwerp 7-4: dit is ons Dreamteam voor de bekerfinale, kies ook jouw favoriete 11!

Zaterdag spelen Club Brugge en Antwerp - als alles goed gaat - tegen elkaar de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. The Great Old komt verzwakt aan de start, maar heeft toch ook enkele troefkaarten uit te spelen. Hoe zou het dreamteam eruit zien als we beide teams samen zouden voegen?

Doel

In doel had het nog enigszins spannend kunnen worden tussen Simon Mignolet en Sinan Bolat, maar doordat die laatste niet mag meespelen bij Antwerp is de zaak helemaal in kannen en kruiken. Big Si was een van de absolute sterkhouders het voorbije seizoen en kan héél belangrijk zijn, ook bij eventuele strafschoppen.

Verdediging

Achterin is het natuurlijk ook nog wat afwachten wie allemaal fit raakt, zeker aan de kant van Club Brugge. Toch is het moeilijk om naast de ijzersterke defensie van Club Brugge heen te fietsen. Zowel Clinton Mata, Simon Deli als Brandon Mechele maakten veel indruk, al was Ritchie De Laet wel een ontdekking op links.

Middenveld

Ook op het middenveld lijkt Club Brugge een aantal spelers te hebben die gewoon incontournable zijn. Zeker naast Hans Vanaken of Ruud Vormer kunnen we niet heen met wat zij vorig seizoen allemaal lieten zien. Ook Mats Rits bleek aan het einde van het seizoen in vorm te zitten, terwijl ex-Bruggeling Lior Refaelov tegen zijn ex-club misschien wel voor vuurwerk kan zorgen.

Aanval

Diep in de spits had Club Brugge afgelopen seizoen misschien wel de meeste 'problemen', dus de keuze voor Dieumerci Mbokani is heel erg logisch. We flankeren hem met twee man die voor spektakel zouden kunnen zorgen. Emmanuel Dennis heeft de knop (even) omgedraaid en kan nog eens belangrijk zijn voor blauw-zwart, terwijl Didier Lamkel Zé nog één keer kan knallen voor Antwerp. Al is het maar voor de spektakelwaarde in het lege Koning Boudewijnstadion ...

Dat levert dan onderstaand elftal op:

Hebt u een andere mening? Dat kan én mag gerust. Ook jullie mogen jullie droomelftal ingeven. Dat kan door te klikken op onderstaande afbeelding!