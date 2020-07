OFFICIEEL: Nóg een club uit 1B toont nodige ambitie, Genk-aanvaller heeft nieuwe club gevonden

Het zou wel eens een bijzonder boeiende reeks kunnen worden, 1B. Naast Leuven of Beerschot (afhankelijk van wie de promotiefinale verliest) zijn er nog meerdere clubs met heel wat ambities.

Naast onder meer Lommel mogen we daar zeker ook Union Saint-Gilloise bijrekenen. Zij hebben nu alvast een grote slag geslaan met Dante Vanzeir.

De Limburger komt definitief over van KRC Genk naar het Dudenpark, nadat hij eerder werd uitgeleend aan onder meer Beerschot en KV Mechelen. Nu snuift hij dus Brusselse oorden op.

Bij Genk paste de aanvaller niet in de plannen van coach Hannes Wolf, maar de voorbije jaren bleek hij wel van de nodige waarde bij de teams waaraan hij werd uitgeleend.

Vorig seizoen liet hij een doelpunt optekenen in de Supercup voor Genk en scoorde hij daarna nog drie keer voor KV Mechelen, in 1B was hij bij Beerschot zelfs goed voor zeventien(!) goals en vier assists.